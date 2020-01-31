وزير التجارة الأميركي: تفشي فيروس «كورونا» قد يخدم اقتصاد بلدنا

2020/01/31 | 15:02

اخبار السعودية )- صرح وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، بأن تفشي فيروس «كورونا» الجديد في الصين قد تكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الأميركي.وخلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة «فوكس بيزنيس نيوز» الأميركية، تم سؤال روس عما إذا كان تفشي الفيروس يشكل خطراً على الاقتصاد الأميركي، ليجيب قائلاً: «لا أريد أن أتحدث عن تحقيق انتصار من وراء مرض مؤسف، لكنني أعتقد أن تفشي الفيروس الجديد قد يخدم اقتصاد بلدنا، حيث إنه سيساعد على تسريع عودة الوظائف إلى أميركا الشمالية».وأوضح روس أن تفشي الفيروس في الصين سيجعل الكثير من الشركات تنقل أعمالها بالكامل لأميركا.

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