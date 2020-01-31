البنتاغون عن «إف 35»: دقة مدافع المقاتلات «غير مقبولة»

2020/01/31 | 15:02

اخبار السعودية )- أصبح المدفع الذي لا يمكنه إطلاق النار مباشرة بطريقة دقيقة واحداً من المشكلات التي يواجهها برنامج «لوكهيد مارتن كورب» البالغ تكلفته 428 مليار دولار أميركي؛ حيث يتخلله أيضاً أكثر من 800 عيب في البرمجيات، بحسب تقرير لمجلة «تايم» الأميركية.وقال مكتب الاختبار في وزارة الدفاع (البنتاغون) في تقييمه الأخير لنظام الأسلحة الأميركية الأكثر تكلفة، إن مدفع الـ25 مم التابع لبرنامج «جوينت سترايك فايتر» له دقة «غير مقبولة» في ضرب الأهداف الأرضية.ولا يكشف التقييم السنوي الذي أجراه روبرت بيهلر، مدير الاختبار والتقييم التشغيلي بوزارة الدفاع، عن أي إخفاقات كبيرة جديدة في قدرات الطائرة.

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