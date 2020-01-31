وسط أزمة حكومية.. متظاهرو العراق يطالبون بحماية أممية

2020/01/31 | 16:10

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بتوافد أعداد المتظاهرين إلى ساحات التظاهر في بغداد، الجمعة، فيما أُتخذت إجراءات احترازية في الناصرية لتأمين المتظاهرين الذين طالبوا بتدخل الأمم المتحدة لتحقيق مطالبهم

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