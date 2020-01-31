معرة النعمان... غادر الأهالي وبقيت الفسيسفاء

2020/01/31 | 16:35

اخبار السعودية )- يخيّم صمت ثقيل على مدينة معرّة النعمان في شمال غربي سوريا، حيث أقفرت الشوارع وهُجرت المنازل التي نجت من الدمار.وحدها لوحات الفسيفساء الذائعة الصيت بقيت بمعظمها صامدة في المتحف الذي لم يسلم من تداعيات الحرب، ذلك بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من معرة النعمان.قبل أربعة أشهر فقط، كان 150 ألف شخص يقطنون في معرّة النعمان التي باتت اليوم أشبه بمدينة أشباح بعد أن هجرها سكانها، وتقتصر الحركة على بضعة عناصر من قوات النظام.

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