صديق مقرب: الأمير هاري عاني كثيراً قبل «إعلان التنحي»

2020/01/31 | 16:35

اخبار السعودية )- قال لاعب البولو الشهير، ناتشو فيغيراس، إن الأمير هاري قرر مع زوجته ميغان ماركل التنحي عن واجباتهما الملكية بعدما عانى كثيراً وأراد أن يعيش حياة طبيعة.

وأعرب فيغيراس، الصديق المقرب من الأمير هاري، في برنامج تلفزيوني لقناة «إيه بي سي» الأميركية عن العائلة البريطانية المالكة، عن تأييده لقرار الأمير البريطاني التنحي، وأوضح أن الأخير يريد أن يحمي أسرته، وأن والدة هاري ستكون فخورة به.

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