متظاهرو العراق يطالبون بحماية أممية والصدر يهدد بالتصعيد

2020/01/31 | 17:12

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بتوافد أعداد المتظاهرين إلى ساحات التظاهر في بغداد، الجمعة، فيما اتخذت إجراءات احترازية في الناصرية لتأمين المتظاهرين الذين طالبوا بتدخل الأمم المتحدة لتحقيق مطالبهم

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