مياه الشرب في خطر بسبب حرائق الغابات

2020/01/31 | 18:07

اخبار السعودية )- أعلن مسؤولون في أستراليا حالة الطوارئ في العاصمة كانبرا والمناطق المحيطة بها، اليوم (الجمعة)، تحسباً لخروج حريق غابات كبير عن السيطرة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح قوية.وبحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فقد عبر المسؤولون الأستراليون عن مخاوفهم من المخاطر التي قد تتعرض لها مياه الشرب بسبب حرائق الغابات والأراضي العشبية، قائلين إن هذه الأزمة سبق أن حدثت قبل 17 عاماً، بعد حرائق الغابات الفتاكة التي وقعت بالبلاد، وأحدثت مشكلات في جودة مياه الشرب.

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