الرئيس التونسي: أدعم الفخفاخ وقد أضطر إلى حل البرلمان

2020/01/31 | 20:40

اخبار السعودية )- أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة أول من أمس أنه سيؤدي غدا زيارة إلى الجزائر، تمهيدا لسلسلة من الزيارات التي سيقوم بها إلى عدد من دول العالم التي تلقى دعوات لزيارتها منذ توليه الحكم قبل نحو مائة يوم، وفي مقدمتها السعودية والمغرب وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والإمارات وتركيا.مبرزا أن أبرز القضايا التي سيبحثها مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون «التنسيق في جهود معالجة الأزمة الليبية»، ضمن رؤية تعطي الأولوية إلى «التوافق بين الليبيين وكل قياداتهم شرقا وغربا».

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