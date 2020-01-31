مسؤول أممي: الفشل الدولي في مساعدة السودان سيكون «ثمنه باهظاً»

2020/01/31 | 20:40

اخبار السعودية )- نبّه مسؤول أممي كبير إلى أن المجتمع الدولي «سيدفع ثمناً باهظاً» إذا فشل في المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوداني، فيما يشهد هذا البلد مرحلة انتقالية في اتجاه حكم مدني.

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