المعلمي ينفي دعوته الجعفري في منزله... ويوضح الملابسات

2020/01/31 | 21:42

اخبار السعودية )- نفى المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة في نيويورك عبد الله المعلمي، ما تداولته صحيفة سورية عن دعوته المندوب السوري بشار الجعفري إلى حفل في منزله الخاص، موضحاً ملابسات ما دار في ندوة أممية مفتوحة لجميع المندوبين.وقال المعلمي اليوم (الجمعة) خلال مقابلة مع قناة «العربية»: «أتمنى لو كان ذلك التقرير صحيحاً يسعدنا أن تعود سوريا إلى الصف العربي، وأن تكون دولة تمارس دورها ومهامها ضمن إطار الصف العربي، وأن تتخلى عن مواقفها تجاه شعبها في الوقت الحاضر».

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