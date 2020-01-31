ماذا بعد «بريكست»؟

2020/01/31 | 23:15

اخبار السعودية )- في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، ستخرج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، بعد 3 سنوات ونصف من الجدل السياسي الحاد، والنقاشات الانفعالية، والمخاوف الاقتصادية.

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