شاهد... سباق أوروبي لإزالة العلم البريطاني قبيل ساعات من «بريكست»

2020/01/31 | 23:46

اخبار السعودية )- تسابقت المؤسسات الأوروبية اليوم (الجمعة)، على إزالة العلم البريطاني قبيل ساعات من دخول قرار خروج المملكة المتحدة من التكتل الأكبر في العالم حيز التنفيذ منتصف الليلة.

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