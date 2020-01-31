ماذا قال غوتيريش عن السلطان قابوس في مراسم تأبينه؟

2020/01/31 | 23:46

اخبار السعودية )- أقامت الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي بنيويورك أمس حفل تأبين للسلطان قابوس شارك فيه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير تيجاني باندي، ونائبة الأمين العام أمينة محمد، ورؤساء المجموعات الإقليمية، والمندوب السعودي الدائم لدى المنظمة الدولية عبد الله المعلمي.وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن السلطان قابوس الذي توفي قبل ثلاثة أسابيع حوّل عُمان إلى «دولة رائعة»، مبقياً السلطنة «محصنة إلى حد كبير من التوترات والمتاعب في المنطقة»، جاعلاً إياها عضواً فاعلاً في الأسرة الدولية.

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