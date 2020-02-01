أوروبا بلا بريطانيا وأنصار «بريكست» يحتفلون

2020/02/01 | 00:48

اخبار السعودية )- يستيقظ الأوروبيون اليوم على اتحاد من دون بريطانيا التي خرجت في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش الليلة الماضية من الاتحاد، وسط احتفالات من جانب أنصار الخروج «بريكست».وبعد نحو نصف قرن من انضمامها إلى المشروع الأوروبي، تفيق بريطانيا على مرحلة غير محددة المعالم، وتدخل فترة انتقالية لتحديد معالم علاقتها بالقارة الأوروبية على الجانب الآخر من بحر المانش.

ويشكل تحويل «بريكست» إلى خطوة ملموسة انتصاراً لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي نجح حيث فشلت سلفه تيريزا ماي التي خاضت مفاوضات طويلة وصعبة مع الاتحاد الأوروبي.

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