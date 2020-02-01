غارة أميركية تستهدف زعيم «القاعدة» في اليمن

2020/02/01 | 00:48

اخبار السعودية )- تحدثت تقارير غربية وعربية عن استهداف الولايات المتحدة زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي بعد شهور من تعقبه باستخدام المراقبة الجوية وغيرها من المعلومات الاستخباراتية، وفقا لما نقلته «نيويورك تايمز» عن ثلاثة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، يعتقدون أن الريمي (41 عاماً) قتل في غارة جوية في اليمن، لكنهم ينتظرون الحصول على تأكيدات موثوقة قبل إصدار بيان علني، في حين نقلت قناة «العربية» عن مصدر يمني أن غارة درون أميركية استهدفت الريمي في منزل بمديرية «وادعي عبيدة» شرق مدينة مأرب اليمنية.

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