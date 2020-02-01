أميركا تطالب بغداد بخطوات جادة لحماية المتظاهرين

2020/02/01 | 04:00

اخبار السعودية )- أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، مساء الجمعة، بياناً أوضحت فيه أنها دعت مراراً وتكراراً إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية المتظاهرين والصحفيين وناشطي المجتمع المدني من الاغتيالات وأعمال العنف على يد من

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