2020/02/01 | 04:31

اخبار السعودية )- استُهدفت "قاعدة القيارة" الجوية بمحافظة نينوى جنوب الموصل في العراق مساء الجمعة بـ5 صواريخ "هاون".ولم تسفر الصواريخ التي سقطت قرب القاعدة عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية، حسب خلية الإعلام الأمني

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