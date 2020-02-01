بين التمجيد والتشكيك... صحف بريطانيا منقسمة إزاء «بريكست» (صور)

2020/02/01 | 12:39

اخبار السعودية )- خصّصت الصحف البريطانية الصادرة اليوم (السبت) صدرَ صفحاتها الأولى لخبر خروج المملكة المتحدة من الاتّحاد الأوروبي، لكنّها انقسمت في مقاربة هذا الحدث التاريخي؛ إذ اعتبره بعضها لحظة «مجيدة»، بينما رأى فيه البعض الآخر تكريساً للشرخ الحاصل في البلاد، حسبما رصد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».واختارت صحيفة «تايمز» لصفحتها الأولى عنوان «نقطة البداية: المملكة المتحدة تغادر الاتحاد الأوروبي»، مشيرة إلى المفاوضات الصعبة التي يتعيّن على لندن الآن خوضها مع بروكسل لتحديد أطر العلاقات الجديدة بين الطرفين، وكذلك أيضاً المفاوضات التي ستجريها بريطانيا مع دول ثالثة، في مقدّمها الولايات المتحدة.

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