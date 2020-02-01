ترمب يخفف القيود السارية منذ عهد أوباما على استخدام الألغام

2020/02/01 | 12:39

اخبار السعودية )- خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، القيود السارية منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما على استخدام الجيش الأميركي للألغام الأرضية، قائلاً إن السياسة السابقة وضعت القوات الأميركية في موقف «سيئ بشدة»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.ولاقت الخطوة انتقادات من دعاة الحدّ من التسلُّح، كما تُبرز استعداد الإدارة للانقلاب على السياسات التي وضعها سلف ترمب الديمقراطي في مواجهة مخاوف بشأن الأخطار التي تمثلها تلك الأسلحة على المدنيين لفترات طويلة بعد انتهاء الصراعات.وقال البيت الأبيض في بيان إن وزارة الدفاع (البنتاغون) أكدت أن القيود وضعت الجنود في موقف سيئ.

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