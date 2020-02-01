مصر: إحالة أوراق عشماوي و36 آخرين إلى المفتي تمهيداً لإعدامهم

2020/02/01 | 15:45

اخبار السعودية )- قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم (السبت)، بإجماع الآراء، بإحالة أوراق 37 متهماً، بينهم الإرهابي هشام عشماوي، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أنصار بيت المقدس»، وتحديد جلسة 2 مارس (آذار) المقبل للنطق بالحكم.ويُذكر أن القضية يواجه فيها 208 متهمين اتهامات بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، وفق ما نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية.

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