مروحية كوبي براينت لم يُرخَّص لها بالتحليق في أجواء ضبابية

2020/02/01 | 15:45

اخبار السعودية )- أعلن مسؤولون أن الشركة التي تتبعها مروحية نجم كرة السلة الراحل كوبي براينت، والتي أدى تحطمها إلى مصرعه برفقة ابنته جيانا وسبعة آخرين، لم ترخص لها الطيران في ظروف ضبابية، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).ويقتصر تشغيل مروحية «آيلاند إكسبرس هيليكوبترز» خلال الظروف التي يكون فيها الطيار قادراً على الرؤية بوضوح أثناء التحليق.وبحسب ما ورد، حصل الطيار على شهادة فيدرالية لقيادة الطائرة بالاعتماد فقط على أدوات قمرة القيادة.لكن من المحتمل أن يكون لديه خبرة قليلة في القيام بذلك، كما يقول الخبراء.

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