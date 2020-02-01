العراق.. ترقب تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة

2020/02/01 | 16:53

اخبار السعودية )- مع تواصل الاحتجاجات، حدد الرئيس العراقي برهم صالح مهلة تنتهي اليوم السبت لكي تقدم الكتل السياسية مرشحها البديل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأنه خلال ساعات

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