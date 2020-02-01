بعد تكليفه برئاسة حكومة العراق..علاوي يتعهد بحرب الفساد

2020/02/01 | 18:26

اخبار السعودية )- كلف الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.ووجه علاوي كلمة متلفزة للعراقيين عقب تكليفه برئاسة الحكومة، متعهدا بمحاربة الفساد والقيام بإصلاحات.وقال رئيس الحكومة المكلف

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