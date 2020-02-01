الجامعة العربية ترفض خطة «ترمب للسلام»: لا تلبي حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني

2020/02/01 | 18:50

اخبار السعودية )- خلص اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ، المنعقد اليوم (السبت)، في القاهرة، حول خطة السلام الأميركية إلى رفض خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، جاء في قرار مجلس الجامعة المنعقد على مستوى وزراء الخارجية أنه تم «رفض صفقة القرن الأميركية - الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».

وتدعو خطة ترمب، التي أُعلنت الثلاثاء، إلى الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

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