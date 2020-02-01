ووهان بؤرة كورونا... من قلعة صناعية إلى الحجر الصحي

2020/02/01 | 18:50

اخبار السعودية )- تعد مدينة ووهان الصينية التي تسلط عليها الأضواء حالياً لكونها بؤرة فيروس كورونا المستجد مدينة صناعية كبيرة تتمتع بموقع استراتيجي في وسط الصين وتقيم علاقات وثيقة مع فرنسا.ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة وظهر فيها الفيروس الجديد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي هي عاصمة منطقة هوباي.لكنها باتت مقطوعة عن العالم منذ أن فرض عليها حجر صحّي الخميس.

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