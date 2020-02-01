عصائب أهل الحق: لا علاقة لنا بقصف السفارة الأميركية

2020/02/01 | 20:30

اخبار السعودية )- نأت حركة "عصائب أهل الحق" في العراق، السبت، بنفسها عن قصف مبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد قبل أيام.وأطلق مجهولون 5 صواريخ كاتيوشا على محيط سفارة واشنطن داخل المنطقة الخضراء، وسقط

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