الإمارات تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

2020/02/01 | 21:25

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم (السبت)، عن تشخيص حالة جديدة واحدة للإصابة بفيروس «كورونا» الجديد، لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية.ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام»، قالت الوزارة إن المصاب يتلقى العلاج اللازم وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية.وتابعت الوزارة: «بذلك يكون عدد الحالات المكتشفة في الإمارات خمس حالات فقط منذ ظهور المرض إلى اليوم، مما يدل على قوة وكفاءة نظام الترصد ومراقبة الأمراض في الدولة ومبدأ الشفافية في الإعلان عن الحالات المسجلة».

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