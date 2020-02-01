بوريس جونسون... 33 عاماً من معارضة الاتحاد الأوروبي تكلل بالانفصال (إنفوغراف)

2020/02/01 | 21:25

اخبار السعودية )- «لقد خرجتم من الاتحاد الأوروبي ولكنكم تبقون جزءاً من أوروبا»...هكذا خاطب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البريطانيين لدى تنفيذ اتفاق البريكسيت وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعكس هذه المقولة ما سبق وأكده جونسون منذ مقالاته في نقد الاتحاد الأوروبي قبل 33 عاماً، واعتاد فيها التقليل من شأنه وأنه لا يمثل أوروبا.

في الإنفوغراف التالي نستعرض مراحل معارضة جونسون للاتحاد الأوروبي والتي انتهت ببريكسيت، فضلاً عن التحديات المستقبلية التي تواجهه في هذا الشأن.

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