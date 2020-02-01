انفجار عبوة صوتية ببغداد.. وأنصار الصدر يقمعون المحتجين

2020/02/01 | 22:03

اخبار السعودية )- دوى انفجار مساء السبت، في ساحة الطيران بالقرب من ساحة التحرير في بغداد، ناجم عن عبوة صوتية.وأكد مصدر أمني إصابة شخصين في الانفجار الذي وقع أمام أحد المحلات.وفي ساحة التحرير أيضاً، قمع أنصار التيار

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