الجزائر: إردوغان أخرج تصريح تبون بشأن تاريخ البلاد عن سياقه

2020/02/01 | 22:58

اخبار السعودية )- أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، عن مفاجأتها بتصريح للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، نسب فيه إلى الرئيس الجزائي عبد المجيد تبون، «حديثاً أُخرج عن سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر».وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال البيان، الذي صدر اليوم (السبت): «فوجئت الجزائر بتصريح أدلى به رئيس جمهورية تركيا السيد رجب طيب إردوغان، نسب فيه إلى السيد رئيس الجمهورية حديثاً أُخرج عن سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر».

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