الأمم المتحدة تطالب علاوي بإصلاحات.. وأميركا بحكومة مستقلة

2020/02/01 | 23:36

اخبار السعودية )- رحّبت البعثة الأممية في العراق بتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وحثته على العمل لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.وحثّت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس

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