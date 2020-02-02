إيران تستعد لإطلاق قمر صناعي للمراقبة خلال أيام

2020/02/02 | 00:00

اخبار السعودية )- قال رئيس الوكالة الفضائية الإيرانية مرتضى بيراري، اليوم (السبت)، إن بلاده تستعد لأن تطلق في غضون أيام قليلة قمراً صناعياً جديداً للمراقبة أُطلق عليه اسم «ظفر».

وأوضح بيراري، لوكالة الصحافة الفرنسية: «بدأ تصنيع (ظفر) قبل ثلاث سنوات بمشاركة 80 عالماً إيرانياً»، من دون أن يحدد بدقة تاريخ إطلاقه.

وأضاف أن القمر يزن 113 كلغم ويمكنه أن يدور 15 مرة حول الأرض في اليوم، وسيوضع على المدار على بُعد 530 كلم من الأرض بواسطة منصة الإطلاق «سيمورغ».

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