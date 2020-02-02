2020/02/02 | 00:31

اخبار السعودية )- الـ«إيكونومست» البريطانية هي أهمّ مجلات العالم وأقدمها (1843).توزّع 1.5 مليون نسخة كل أسبوع، معظمها في الولايات المتحدة.ويرسل الموزّعون نسخة منها على مكاتب حكّام العالم وكبار السياسيين والاقتصاديين.أبرز ما فيها، وسبب نجاحها، كما يقول الأكاديمي الأميركي ألكسندر زيفن، إنها خالية من أي توقيع أو اسم، بما فيها رئيسة التحرير.القلم المجهول يحمي نفسه من الضغوط، وفي أي حال اتّجاهات الـ«إيكونومست» السياسية هي في افتتاحياتها، والافتتاحية تقليد لا يوقّع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (1.5 مليون نسخة أسبوعياً) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (1.5 مليون نسخة أسبوعياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).