وهل أُلامُ في عِشقها؟!

2020/02/02 | 00:31

اخبار السعودية )- حينَ مشيتُ أولَّ مرَّةٍ، كَانَ وَطَني شَابّاً كَمَا اليَوم، يَفْرَحُ عندَ كُلِّ شَهيقٍ وزَفير، وكانَ فتيَّاً بِملَامِحَ سَاكِنَة، وِحَكَايَاتٍ جَميلة تُوازي بَسَاطَة النَّاسِ والحَيَاة … وكنتُ، وكان جيلي، وأجْدَادي، وَأَهْلِي، وكُلُّ النَّاس، نَعُودُ لنَرْتَاحَ على وِسَادَتهِ الجميلة، بَعدَ أن يُضنِينَا اللعبُ والسيرُ في مُدُنِه الرَحْبَة، وقُرَاهُ المُسهَّدةِ الجُفُون، وحَارَاتِه وَأَزِقَّتِه.

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