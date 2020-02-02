تمسُّك عربي بالسلام العادل والمرجعيات الدولية

2020/02/02 | 02:35

اخبار السعودية )- في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري عن رفضه لـ«خطة السلام الأميركية» التي طرحها الرئيس دونالد ترمب، أعلن عن تمسكه بـ«السلام العادل والمرجعيات الدولية» في إطار تسوية القضية الفلسطينية.

وأشار المجلس في اجتماعه الطارئ الذي استضافته الجامعة العربية، أمس، إلى أنه «لن يُكتب النجاح للمقترح» باعتبار الخطة «مخالفة للمرجعيات الدولية لعملية السلام ولا تلبي الحد الأدنى من تطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

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