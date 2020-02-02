2020/02/02 | 02:35

اخبار السعودية )- كلف الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة تصريف الأعمال برئاسة المستقيل عادل عبد المهدي.

وفي كلمة وجهها إلى المتظاهرين بعد التكليف، قال علاوي: «أنا مؤمن بكم، وأطلب منكم الاستمرار في التظاهرات».



وأضاف: «لأنكم إن لم تكونوا معي فسأكون وحدي، ولن أستطيع فعل أي شيء».



وأضاف: «يجب أن نحميكم بدل أن نقمعكم، وسلاح الدولة يجب أن يرفع بوجه من رفع سلاحه عليكم، وابقوا لمحاسبة القتلة».



وبلهجة بدت صارمة حيال الكتل التي رشحته بتوافق صعب، أكد أنه «إذا فرضت الكتل السياسية مرشحيهم، فسأخرج وأتكلم معكم، وأترك هذا التكليف».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يخلف عبد المهدي ويعد بدعم الحراك) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يخلف عبد المهدي ويعد بدعم الحراك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).