الصدر: شعب العراق اختار علاوي.. والمحتجون: هل معك دليل؟

2020/02/02 | 08:51

اخبار السعودية )- ما إن لبث زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر وأعلن، السبت، تأييده لاختيار، محمد علاوي، رئيساً للوزراء في العراق، مؤكداً في تغريدة له أن الشعب هو من اختاره وأن هذه خطوة جيدة للبلاد، إلا واشتعلت وسائل

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