2020/02/02 | 11:21

اخبار السعودية )- أبحرت مدمرة يابانية إلى خليج عمان اليوم (الأحد) وسط توتر متزايد بالشرق الأوسط وذلك لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تزود ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بكل احتياجاته تقريبا من النفط.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطاقم المدمرة تاكانامي بقاعدة يوكوسوكا البحرية قرب طوكيو قبل إبحارها «تبحر آلاف السفن اليابانية في هذه المياه كل عام ومنها سفن تحمل تسعة أعشار نفطنا.



إنها شريان الحياة لليابان».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدمرة يابانية تبحر إلى خليج عُمان لحماية ناقلات النفط) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدمرة يابانية تبحر إلى خليج عُمان لحماية ناقلات النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).