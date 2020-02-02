2020/02/02 | 11:56

اخبار السعودية )- ذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن المتظاهرين العراقيين قطعوا عددا من الطرق في الناصرية، احتجاجا على تكليف محمد توفيق علاوي رسميا برئاسة مجلس الوزراء.وأضاف المراسل أنه تم قطع جسر النصر والحضارات وتقاطع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنديدا بترشح علاوي.. احتجاجات وقطع طرق بالناصرية) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنديدا بترشح علاوي.. احتجاجات وقطع طرق بالناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).