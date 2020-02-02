حفتر يؤكد مشاركة «الجيش الوطني» في محادثات اللجنة العسكرية بجنيف

2020/02/02 | 13:25

اخبار السعودية )- أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء أمس (السبت)، مشاركة قواته في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المزمع عقدها قريباً في جنيف، بحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا.وذكر البيان أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، التقيا مع المشير حفتر أمس في الرجمة، حيث بحث الطرفان المسارين السياسي والاقتصادي للأزمة الليبية.

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