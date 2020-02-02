الصين تعلن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور... وتعدم 18 ألف دجاجة

2020/02/02 | 13:25

اخبار السعودية )- أعلنت الصين عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور «إتش 5 إن 1» المميت في مقاطعة هونان، التي تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبي، مركز فيروس «كورونا» الجديد سريع الانتشار.وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورننج بوست»، ومقرها هونغ كونغ، في موقعها الإلكتروني، اليوم (الأحد) أن المرض ظهر في مزرعة بمدينة شاويانغ التابعة لمقاطعة هونان جنوب الصين، مشيرة إلى نفوق 4500 دجاجة من بين 7850 بالمزرعة بسبب المرض.وأفاد بيان صادر عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، أمس (السبت)، بأن السلطات المحلية أعدمت ما يقارب 18 ألف دجاجة بعد تفشي المرض، حسبما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية».

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