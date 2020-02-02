"سيلفي" لفنان عراقي من سطح بناية المطعم التركي ببغداد

2020/02/02 | 13:29

اخبار السعودية )- بعد سيطرة أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على بناية المطعم التركي قرب ساحة التحرير وسط بغداد، ظهر الفنان السابق والميليشياوي الحالي سنان الع زاوي مساء السبت، من على سطح مبنى المطعم التركي في

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