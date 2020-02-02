الصدر يدعو الأمن لمنع كل من يحاول قطع الطرق بالعراق

2020/02/02 | 13:29

اخبار السعودية )- تزامناً مع خروج المئات من المتظاهرين العراقيين، الأحد، في مدن عراقية عدة تعبيراً عن رفضهم تكليف محمد توفيق علاوي، لتأليف الحكومة الجديدة، حيث قاموا بقطع عدد من الطرق في الناصرية، طالب زعيم التيار

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