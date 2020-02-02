2020/02/02 | 14:58

اخبار السعودية )- طلبت السلطات الصينية من المواطنين تأجيل حفلات الزفاف وتقليل وقت الجنازات للمساعدة في إبطاء تفشي فيروس كورونا، فيما أقرت لجنة الصحة الوطنية في البلاد أنه «لا جنازات» لضحايا الفيروس.وتطلع كثيرون لإقامة حفلات زفافهم هذا العام اليوم، 2 فبراير (شباط)، لتفاؤلهم بصيغة التاريخ المميز كرقم «02022020»، إذ يمكن قراءته بالطريقة نفسها من اليمين أو اليسار.وقال بيان لوزارة الشؤون المدنية: «في حالة الإعلان عن تسجيل الزواج في الثاني من فبراير هذا العام، ننصح بإلغائه وشرح الموقف للآخرين».وذكرت الوزارة أنها ستوقف مؤقتاً خدمات استشارات الزواج وطلبت من المواطنين عدم إقامة حفلات الزفاف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تنصح مواطنيها بتأجيل حفلات الزفاف... ولا جنازات لضحايا «كورونا») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تنصح مواطنيها بتأجيل حفلات الزفاف... ولا جنازات لضحايا «كورونا») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).