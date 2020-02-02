قبل «كورونا»... 7 أوبئة أفزعت العالم السنوات الأخيرة

2020/02/02 | 14:58

اخبار السعودية )- بعد ما نشرت أنباءه القلق عالمياً خلال الشهر الحالي، أعلنت «منظمة الصحة العالمية» رسمياً أن «كورونا» يشكل «حالة طوارئ صحة عامة ذات بعد دولي».

الأوبئة قديماً كانت تودي بحياة الملايين منها الكوليرا والطاعون والحصبة، لكن مع تقدُّم الطب في التاريخ الحديث، باتت العلاجات أكثر توفراً لأمراض فتاكة، إلا أن القرن الحادي والعشرين شهد تفشي كثير من الأمراض المعدية التي أثارت الفزع حول العالم، ومن أرشيف «الشرق الأوسط» نوثق سبعة أوبئة عرفها العالم في العقدين الماضيين.

1 - سارس

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