بسبب كورونا.. العراق يمنع دخول جميع الزائرين من الصين

2020/02/02 | 15:33

اخبار السعودية )- أعلنت الداخلية العراقية، الأحد، منع دخول جميع الزائرين الأجانب من الصين بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد.وذكرت في بيان لها "قررت وزارة الداخلية منع دخول الوافدين الأجانب من جمهورية الصين الشعبية إلى

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