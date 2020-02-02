البريكان يتوج بجائزة أجمل هدف في كأس آسيا للشباب (فيديو)

2020/02/02 | 16:30

اخبار السعودية )- فاز السعودي فراس البريكان بجائزة أجمل هدف في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 23 عاماً 2020 التي أقيمت في تايلاند الشهر الماضي.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (الأحد) عبر موقعه الرسمي، أن البريكان تفوق على جميع منافسيه في استفتاء أجمل هدف في البطولة.

ونال البريكان الجائزة عن الهدف الذي سجله في المباراة أمام سوريا خلال الدور الأول من البطولة.

كما فاز اللاعب السعودي في استفتاء أجمل هدف في دور المجموعات للبطولة ذاتها أيضا.



وحصل منتخب السعودية على المركز الثاني في البطولة، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام كوريا الجنوبية.

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