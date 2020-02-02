عراقيون يحتجون على تكليف علاوي... والصدر يدعو لمنع قطع الطرقات

2020/02/02 | 16:30

اخبار السعودية )- شهدت مدن جنوب العراق اليوم (الأحد) احتجاجات شارك فيها شباب غاضبون مناهضون للحكومة، رفضاً لتكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، الذي يؤكد أنه مستقل، تشكيل الحكومة العراقية.

وأعلن علاوي مساء أمس (السبت) عن توليه منصب رئيس الوزراء، بعد مرور أربعة أشهر بالضبط على اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام، وشهرين على استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تحت ضغط الشارع.

وقد طالب المتظاهرون بتسمية رئيس وزراء مستقل سياسيا لم يعمل في الحكومة، ويعتبرون أن ذلك لا ينطبق على علاوي.

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