إيران ترحب بتكليف علاوي رئاسة الحكومة العراقية

2020/02/02 | 17:31

اخبار السعودية )- رحبت الخارجية الإيرانية، اليوم (الأحد)، بتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة سيد عباس موسوي القول إن «إيران، تماشياً مع استمرار دعمها لاستقلال ووحدة العراق وتعزيز مبادئ الديمقراطية في العراق والمطلب المشروع من قبل الحكومة والشعب العراقي في خروج القوات الأميركية من أراضي هذا البلد، فإنها ترحب بانتخاب السيد محمد توفيق علاوي رئيساً جديداً لوزراء العراق».وكان الرئيس العراقي برهم صالح كلف، أمس، علاوي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك أملاً في تهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أشهر.

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