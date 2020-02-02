2020/02/02 | 17:31

اخبار السعودية )- نقلت وكالات أنباء روسية عن متحدث باسم «الكرملين» قوله إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تتناقض مع عدة قرارات للأمم المتحدة.

وقطعت السلطة الفلسطينية كل علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك المتعلقة بالأمن، بعد أن رفضت خطة السلام الأميركية، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

ونقلت الوكالات عن المتحدث ديمتري بيسكوف قوله: «نرى رد فعل الفلسطينيين، ونرى رد فعل مجموعة كبيرة من الدول العربية التي وقفت بجانب الفلسطينيين في رفض الخطة.



هذا يبعث بالطبع على التفكير في جدواها».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تشكك في جدوى «خطة ترمب للسلام») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تشكك في جدوى «خطة ترمب للسلام») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).